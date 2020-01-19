«Крещенские морозы» пришли в Подмосковье. Детский лыжный фестиваль провели в Красногорске

В подмосковном Красногорске прошел детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы». На него съехались больше тысячи юных спортсменов.

«Крещенские морозы» проходят в лыжной столице области — Красногорске — уже 18 лет подряд. Среди участников соревнований, возможно, есть будущие победители Универсиад и Олимпиад. Уже сейчас они настойчиво идут к победе.

В этом году на старт вышли 1100 участников от трех лет и старше — это рекорд фестиваля. В лыжных гонках соревновались сборные детских садов и школ.

Источник фото: телеканал «360»

Среди них есть уже почетные участники. Например, Семилетняя Анна Колесникова приезжает сюда с двух лет. Она уже умеет ходить и коньком, и классикой — по лыжне скользит уверенно. Побед в серьезных соревнованиях у девочки пока не было, но Аня уже может многому научить. Впереди у нее большое спортивное будущее, ведь с девяти лет девочка сможет прийти в большой спорт.

Источник фото: телеканал «360»

Первые медали могут стать началом серьезной лыжной карьеры. Член сборной России по лыжным гонкам Сергей Волков тоже начинал здесь. Любовь к этому виду спорта разделяет и глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

«Я катаюсь на лыжах периодически. Я очень люблю равнинные лыжи. Если получится, вечером приду, у нас стадион освещается, можно кататься до позднего вечера», — сказала Эльмира Хаймурзина.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо лыжного забега на «Крещенских морозах» можно было найти множество развлечений. Территория была разделена на несколько тематических зон. Например, в юрте можно было узнать, как живут северные народы. Гостей фестиваля катали на собачьих упряжках и оленях.

В этом году фестиваль вышел на новый уровень. Впервые сюда приехали юные спортсмены не только из Красногорска, но также из Истры и Химок. Организаторы надеются, что в следующем году участников станет еще больше.