В городе Пересвет под Сергиевым Посадом состоялся лыжный марафон «Николов перевоз». Несмотря на плюсовую температуру, на трассе лежал снег.

Источник фото: телеканал «360»

На соревнования съехались спортсмены со всей России. Снег на трассу привезли из ближайших лесов. Организаторы уверяют, что Пересвет — единственное место в центральной России, где сейчас возможно провести полноценный старт. И даже дожди не смогли помешать.

«Был плюс и дождь, и трассу начало смывать. И мы лопатами ночью тут кидали, пытались сохранить», — рассказал главный судья марафона «Николов перевоз» Алексей Чередилов.

Источник фото: телеканал «360»

На старте собрались 500 участников. В списке были как новички, желающие проверить свои силы, так и олимпийские чемпионы.

«Каждый преследует свои цели в этих гонках, но главное, что есть снег. Люди приезжают, все голодные до него. Снег у нас в диковинку теперь в нашей жизни», — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Первый марафон в этом сезоне прошел весело, с шутками. И приз получил не тот, кто оказался на финише первым, а тот, кто пришел последним. Теперь девиз «главное не победа, а участие» звучит по-новому. Lucky loser — «счастливый неудачник» — в качестве моральной поддержки получил хорошие призы. Его поощрили скидками от спонсоров соревнований, а в конце года он станет одним из участников большого розыгрыша профессиональной экипировки.

Кстати, тем самым «счастливым неудачником» стал Михаил Бирюков. Он добирался до финиша три часа. Однако, в этом деле главное не скорость или место, а победа над собой. Теперь Михаил планирует чаще принимать участие в марафонах, но не ради первых мест, а для удовольствия и здорового образа жизни.