Ледяные фигуры, ярмарки и вкусные угощения. Уже 14 тысяч человек отдохнули на фестивале «Сказочное Рождество» в Истре

Песни, танцы и чай из огромного самовара. В Истре проходит масштабный фестиваль «Сказочное Рождество». 7 января здесь выступил хор Данилова монастыря.

Источник фото: телеканал «360»

В основу концепции «Сказочного Рождества» легла выставка работ российского художника Валерия Архипова в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Ее открытие стало отправной точкой всей фестивальной программы.

После выставки в музее все отправляются на выставку ледяных фигур, которая развернулась на улице. Жители области соскучились по снегу, поэтому неудивительно. Среди композиций — сказочные пушкинские персонажи.

Получив эстетическое удовольствие от произведений искусства, гости идут на ярмарку. Там можно выбрать интересные интерьерные вещицы, сделанные руками истринских ремесленников. А чтобы все это время не скучали самые маленькие, организаторы устроили мастер-классы.

Источник фото: телеканал «360»

А для истинных гурманов открыли свои прилавки фермеры со всего региона. Угощают медом, джемом, сыром и травяными сборами. Ярмарка «СЫР! ПИР! МИР!» вновь удивляет гостей широким ассортиментом и высоким качеством продукции.

За два дня тут уже побывало 14 тысяч человек. Фестиваль закроют вечером 8 января. Так что у вас есть шанс провести последний выходной в сказке. А проходит сказка на трех площадках: на территории Ново-Иерусалимского монастыря, в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» и на площади около него.