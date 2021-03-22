Зоолог рассказал о риске передачи коронавируса человеку от животных

Возможность передачи коронавируса во время торговли дикими животными в России крайне мала, однако при близких контактах можно заразиться. Об этом зоолог Илья Гомыранов рассказал РИА «Новости».

Специалисты Всемирной организации здравоохранения ранее представили новый доклад по итогам посещения китайского Уханя, где в декабре 2019 года выявили первые в мире случаи COVID-19. Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что причиной распространения коронавируса стала торговля дикими животными на рынке в Ухане. Источником вируса могли стать летучие мыши, от которых заразились другие животные. Человеку же коронавирус мог передаться через цивет.

Человек может заразиться коронавирусом от животного, если купит инфицированную особь, будет довольно близко с ней контактировать и содержать дома. По оценке зоолога, возможность заразиться непосредственно во время торговли животными ничтожно мала.

«Гораздо вероятнее привезти вирус из путешествия или получить от человека. Конечно, все это не отменяет возможность заражения человека другими зоонозными болезнями от диких животных при близком контакте и дома», — сказал Гомыранов.

Сотрудник Сколковского института науки и технологий указал, что летучие мыши не являются основным предметом торговли на рынках диких животных. Заразиться при этом можно при тесном взаимодействии с голубями и другими птицами, а также обезьянами. Зачастую животные содержатся в плохих условиях, что усугубляет их болезни и увеличивает риск.