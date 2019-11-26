Жизнь у оживленных шоссе повышает риск рака и инсульта

Кардиолог объяснил опасность электронных сигарет Подробнее

Исследование прошло в 13 городах Польши и Великобритании. Его результаты показали, что загрязнение воздуха оказывает влияние на частоту бронхита, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, а также сердечной недостаточности, сообщил портал «Утро.ру».

ИА «ФедералПресс» отметило, что ученые установили и еще одну взаимосвязь. Загрязнение воздуха вблизи дорог на 14% замедляет рост легких у детей.

Ранее эксперты рассказали, что диагноз «рак легкого» ставят в России каждые 10 минут, но его научились успешно лечить. В 2018 году выявили 55,7 тысячи новых случаев заболевания. Ежегодно от рака легких умирают 50 тысяч человек, 50% из которых — в течение года после постановки диагноза.