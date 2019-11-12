По словам специалистов, за 2018 год выявили 55,7 тысячи новых случаев заболевания. Ежегодно от рака легких умирают 50 тысяч человек, 50% из которых — в течение года от постановки диагноза.

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Врачи напомнили, что основной фактор риска развития онкологических заболеваний легких — курение. Речь идет как о табакокурении, так и об электронных системах доставки никотина. Пассивное курение и пребывание в табачном дыму также повышает риск его развития. Снизить же вероятность развития онкологических заболеваний легких помогает полный отказ от курения независимо от стажа.

Онколог, член Европейского общества медицинской онкологии Михаил Ласков рассказал о современных методах лечения заболевания.

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«Рак легкого — это не одно заболевание. Это совокупность опухолей, разных с точки зрения гистологической структуры, молекулярного состава, вида, прогрессии. <…> Эффективнее всего работает персональная (терапия), подобранная исходя из типа опухоли, ее молекулярно-генетической особенности, комбинация разных методов лечения. С таким подходом у пациента есть все шансы не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить ее качество даже на поздних стадиях заболевания. Сегодня пациенты имеют шанс лечиться и при этом жить полноценно», — рассказал Ласков.

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Торакальный хирург МНИОИ имени П. А. Герцена, член Европейского общества торакальных хирургов и Ассоциации онкологов России к. м. н. Виталий Бармин отметил, что современные методы лечения значительно продлевают срок жизни и улучшают ее качество у пациентов с онкологическими заболеваниями легких.

«На ранних стадиях рак легкого успешно лечится миниинвазивным хирургическим путем или альтернативными неинвазивными методами. До недавнего времени возможности лечения рака легкого на поздних стадиях ограничивались химиотерапией, а сегодня в практике онколога и другие, высокоэффективные средства — таргетная и иммунотерапия», — объяснил Бармин.

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Он также отметил, что рак легкого по-прежнему остается тяжелым заболеванием, развитие которого легче не допустить. Это возможно при полном отказе от курения.

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«Регулярное исследование легких с помощью низкодозной компьютерной томографии позволит выявить болезнь на ранних стадиях и не допустить развития осложнений, связанных с запущенными формами опухолевого процесса», — добавил он.

Президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова отметила, что часто заболевание выявляют случайно — например, при профосмотрах и диспансеризации.

«Важно помнить: то, что пять лет назад казалось приговором, сейчас успешно лечится. Мы как пациентское сообщество поддерживаем всех, кто столкнулся с онкодиагнозом. Несмотря на то, что количество пациентов растет, одновременно с этим совершенствуется и медицинская помощь, появляются новые методы лечения, дающие пациентам надежду и шанс на жизнь», — заверила Боровова.