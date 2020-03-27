Жителям Карачаево-Черкесии запретили свадьбы. Виноват опять коронавирус

Власти Карачаево-Черкесии ввели особые дополнительные меры в условиях режима повышенной готовности. Они запретили гражданам отмечать свадьбы в ресторанах, а также посещать публичные мероприятия и досуговые заведения.

Указ главы республики Рашида Темрезова опубликован на сайте правительства региона. Из-за пандемии COVID-19 в Карачаево-Черкессии приостановят проведение спортивных, досуговых и иных мероприятий с участием граждан. Жители республики до особого распоряжения не смогут посещать детские игровые комнаты, кинотеатры, кафе, рестораны и парки.

«С 28 марта по 5 апреля текущего года будет временно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых и иных организаций общепита, за исключением служб доставки», — сказано в документе.

С 6 апреля запрещено проводить свадьбы, поминки и корпоративные мероприятия в ресторанах. Приостанавливается с 28 апреля работа рынков, за исключением продажи продуктов питания и непроизводственных товаров первой необходимости.

С этой же даты многофункциональные центры предоставления госуслуг переходят на работу по предварительной записи. Закрываются на время гостиницы, бассейны и фитнес-клубы, а также объекты туриндустрии и курорты. Всех въезжающих на территории республики будут проверять с помощью дистанционной термометрии и при необходимости проводить врачебный осмотр.

Все принятые меры направлены на профилактику заболевания — в республике инфицированных нет.

С поручением временно до 1 июня приостановить работу курортов и размещение в санаториях обратился к региональным властям премьер-министр РФ Михаил Мишустин.