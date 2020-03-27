Мишустин: в регионах до 1 июня закроют курорты и общепит

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу курортов и размещение в санаториях. Региональным властям предписано свернуть деятельность организаций общественного питания с 28 марта до 5 апреля, за исключением дистанционной торговли.

Постановление опубликовано на сайте правительства. В документе сказано, что с 28 марта до 1 июня должны быть закрыты все подведомственные санатории, дома отдыха, детские лагеря и гостиницы, а также приостановлено их бронирование. Для тех, кто находится в командировках или служебных поездках будет сделано исключение.

Для тех, кто сейчас находится на отдыхе необходимо обеспечить условия для самоизоляции. Необходимо наладить проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их пребывания на отдыхе без возможности его продления.

До 1 июня в регионах должна быть приостановлена деятельность курортов и горнолыжных трасс. С 28 марта до 5 апреля региональные власти обязаны приостановить деятельность организаций общепита за исключением дистанционной торговли. Органам управления следует рекомендовать гражданам ограничить поездки в целях туризма и отдыха.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что любой россиянин может пройти тест на короновирус как в государственных, так и в коммерческих организациях.