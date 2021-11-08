Жители Тувы получили новую станцию с жидким кислородом для больниц

Военные Центрального военного округа в Туве открыли новую станцию для подачи в больницы республики жидкого кислорода для лечения больных COVID-19. Об этом в пресс-службе ЦВО сообщили РИА «Новости».

Это действие предприняли согласно поручению президента Владимира Путина и указанию министра обороны Сергея Шойгу. Приказ выполнили служащие железнодорожного соединения ЦВО из Республики Хакасия.

Сразу же после организации комплекса военные начали производить жидкий кислород. Отдавать его будут по просьбам работников больниц.

В пресс-службе журналистам рассказали, как именно вырабатывается кислород. Он производится с помощью автомобильной кислорододобывающей станции. Изначально она предназначена для переработки в полевых условиях атмосферного воздуха в жидкий и газообразный кислород для лечения больных.

Ранее Шойгу, согласно поручению Путина, отдал приказ командующему Центральным военным округом об оказании помощи медучреждениям в регионах Хакасии. В четыре региона уже направляли дополнительные бригады медиков.