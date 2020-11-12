Минобороны развернет мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом в Хакасии

Министерство обороны направит в Хакасию медицинский отряд специального назначения для борьбы с коронавирусом. Военные развернут в регионе мобильный госпиталь на 100 коек.

«Всего от Центрального военного округа для выполнения задач по оказанию специализированной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Республике Хакасия будет задействовано до 200 военнослужащих, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты», — приводит «Интерфакс» текст сообщения военного ведомства.

В госпитале будут приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, реанимация и лаборатория для ПЦР-диагностики. Военные привезут современное медицинское оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты для рентгенографии и УЗИ, анализаторы крови.

Вице-премьер Татьяна Голикова во время беседы с депутатами Госдумы заявила, что критическая ситуация со свободными местами в больницах сложилась в 17 регионах. В Хакасии занято более 95% коечного фонда. Всего в республике выявили 8704 случая COVID-19. От последствий заражения умерли 88 человек.