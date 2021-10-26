Жителей Севастополя выпустят из города только по справке о вакцинации

Вслед за блокпостами для ограничения въезда в Севастополь власти поручили проверять справки о вакцинации или наличие отрицательного ПЦР теста у всех, кто выезжает за пределы города. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развозжаева.

Он пояснил, что такие нормы будут действовать в городе до окончания нерабочих дней. Накануне Михаил Развозжаев потребовал установить на въезде в город блокпосты, чтобы проверять QR-коды у приезжающих туристов

«И для севастопольцев, которые пытаются выехать из Севастополя, и для крымчан, которые пытаются въехать в Севастополь те же правила», — пояснил Михаил Развозжаев.

Губернатор города пояснил, что сейчас необходимо снизить число социальных контактов между людьми. Для этого для туристов введут ограничения, чтобы не допустить нового роста заражения коронавирусной инфекцией.

В Севастополе уже ввели запрет на массовые мероприятия, а пенсионеров попросили оставаться дома на самоизоляции. На период выходных дней в городе закроют рестораны, кинотеатры, музеи и салоны красоты.

По данным оперативного штаба Севастополя, за минувшие сутки зарегистрировали 330 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 14 человек в возрасте от 63 до 95 лет. Выздоровели после перенесенной инфекции 200 человек.