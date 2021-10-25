Блокпосты для контроля QR-кодов выставят на въезде в Севастополь

В Севастополь будут пускать только туристов с QR-кодами. Их наличие будут проверять на въезде в город во время нерабочей недели.

Распоряжение об этом отдал губернатор города Михаил Развожаев. Он напомнил, что такие же блокпосты устанавливались в Севастополе и в прошлом году, сообщил «Интерфакс».

«То же самое, что мы нашим гражданам предъявляем внутри города», — добавил Развожаев.

Политик пояснил, что такие посты нужны, чтобы снизить уровень турпотока в Севастополь. По его словам, наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, городу в эти дни не нужен.

«Потому что севастопольцы будут сидеть дома, соответственно, приезжие без справок <…> будут продолжать создавать неблагоприятную ситуацию. Этого допустить нельзя», — заключил он.

Нерабочие дни были введены по всей России с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах этот режим начнет действовать с 28 октября. Все зависит от решения местных властей и конкретной эпидемической ситуации.

На этот период в Севастополе будут закрыты рестораны, кинотеатры, музеи, салоны красоты. Ранее в городе уже запретили массовые мероприятия и рекомендовали пенсионерам соблюдать самоизоляцию.