Комаровский заявил, что для победы над COVID-19 нужно научиться жить в сквозняках

Журнал The Lancet 15 апреля опубликовал материал, посвященный путям распространения коронавируса под названием «Десять научных причин в поддержку передачи SARS-CoV-2 воздушным путем». Врач и телеведущий Евгений Комаровский выделил главное в этой статье.

Комаровский в видео на YоuТubе напомнил, что с момента появления коронавируса было предположение о его передаче двумя способами — воздушно-капельным и контактным путями. Также допускалось, что контактный путь доминирующий.

Через некоторое время выяснилось, что обнаруженные на поверхностях частицы вируса практически не способны инфицировать человека. Ученые также пришли к выводу, что вирус может передаваться аэрозольным путем.

«Разница с воздушно-капельным огромная. <…> Это мельчайшие частицы, которые переносятся с потоками воздуха. И фактически никакие маски не могут нас защитить», — заметил врач.

Он заявил, что наиболее эффективным способом профилактики заражения являются вентиляция помещения и открытые форточки.

«Все мероприятия, которые можно проводить на свежем воздухе, надо проводить на свежем воздухе. <…> Нам всем надо научиться жить в сквозняках. <…> Без контроля параметров воздуха мы из этой каши не выберемся», — подчеркнул Комаровский.

Коронавирус, по его словам, относится к летучим вирусным инфекциям сродни кори, краснухе и ветрянке.

В видеозаписи телеведущий также перечислил факты, названные The Lancet в пользу аэрозольного пути как главного способа распространения SARS-CoV-2. Среди них ученые выделили проблему суперраспространителей, заражение без прямого контакта, бессимптомных носителей, высокую вероятность заражения в помещении и внутрибольничное инфицирование.

На правоту исследователей также указывает обнаружение жизнеспособного вируса в воздухе, воздуховодах и фильтрах вентиляционных систем и проведенные эксперименты над животными.

«Нет ни одного исследования, которое доказывает невозможность воздушной передачи. Нет аргументов в пользу контактного или воздушно-капельного способа. Объяснить распространение вируса не удается», — заключил Комаровский.