Комаровский предположил, что добиться коллективного иммунитета от COVID-19 невозможно

Коллективный иммунитет от коронавируса назвали нереализуемой мечтой. Проблема заключается в мутациях SARS-CoV-2: они возникают, если вирус столкнулся с человеком с небольшим количеством антител.

Телеведущий и врач Евгений Комаровский заметил, что уровень клеточного иммунитета при вакцинации выше, чем возникший после перенесенного COVID-19. Его выступление на сессии Харьковского горсовета опубликовано на YouTube.

«Люди, переболевшие легкими формами [коронавирусной инфекции] или бессимптомно ― это и есть главная среда, где возникают мутации», — заметил Комаровский.

Именно поэтому, по его словам, «мечта о коллективном иммунитете становится нереализуемой», а человечество ждет регулярная вакцинация.

«По-видимому, мы идем все к тому, что раз в 2-3 года будем получать все комплексную вакцину», — допустил врач.

Препарат, предположил он, будет содержать несколько вариантов SARS-CoV-2 и окажется мРНК- вакциной.

Комаровский напомнил о возможности повторного заражения коронавирусом. И хотя, как правило, болезнь в таком случае протекает легче. Однако «ни первая, ни вторая, ни две сразу не являются поводом не прививаться».