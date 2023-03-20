Здоровье 20 марта 2023, 00:02 Женщин в коме предложили использовать в качестве суррогатных матерей Ученые из Осло предложили сделать из женщин в коме суррогатных матерей Unsplash

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Женщины с диагностированной смертью мозга способны выносить ребенка, поэтому их можно использовать в качестве суррогатных матерей. Таким мнением ученые из Университета Осло поделились в статье для Journal of Theoretical Medicine and Bioethics.

Согласно отчету специалистов, что эту идею впервые озвучила еще в 2000 году израильская исследовательница Розали Бер. Она отметила, что концепция донорства целого тела может вызывать психологический дискомфорт, но большинство связанных с ним этических проблем относятся к обычному донорству органов.

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По мнению ученых, некоторые люди рассмотрели бы возможность пожертвования всего своего тела для вынашивания ребенка в случае гибели головного мозга, поэтому им нужно предоставить такую возможность.

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Ранее медицинский юрист Иван Печерей объяснил «360», что идея ученых об использовании женщин с умершим мозгом как суррогатных матерей незаконна. Юрист также обратил внимание, что у родственников женщин, находящихся в вегетативном состоянии, нет права соглашаться на подобное.