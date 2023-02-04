Мир 04 февраля 2023, 16:45 Мертвая мать напрокат. Из женщин с отключившимся мозгом решили сделать инкубаторы Профессор Корсак: идея превратить мертвых женщин в суррогатных матерей аморальна Unsplash

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Норвежский профессор философии из Университета Осло Анна Смайдор предложила использовать женщин, мозг которых умер, в качестве суррогатных матерей. Технических деталей она не раскрыла, но и не отнесла инициативу к научной фантастике. Обращаться с человеком, пусть и в вегетативном состоянии, как с вещью не только аморально, но и незаконно.

Смайдор допустила, что женщины на аппаратах обеспечения смогут выносить ребенка, сообщил портал Daily Mail. Превратить в суррогатных матерей она решила пациенток, которых врачи признали мертвыми из-за подтвержденной смерти мозга. Автор идеи признала, что ее предложение довольно провокационное, и не исключила беспокойства в обществе и даже обвинений в богохульстве.

Человека хотят приравнять к вещи

Генеральный директор Международного центра репродуктивной медицины, президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак признался в беседе с «360», что подобное предложение вызывает оторопь и не укладывается в голове.

«Получается, что если этого человека за человека не считать и это официально признано, то это запредельная вещь. Жизнь поддерживают, когда человека считают человеком. А это значит, сохраняются все его права», — отметил Корсак.

У меня это не помещается в голове, потому что я врач. Все, что у них [на Западе] происходит, вызывает оторопь. Я этого разделить, принять, оправдать не могу. Владислав Корсак президент Российской ассоциации репродукции человека

Он напомнил, что суррогатное материнство — добровольное участие здоровой женщины в вынашивании ребенка. Идея норвежского профессора подразумевает, что из живого человека просто сделают инкубатор, наплевав на его права и забыв об элементарном уважении.

Бездетным уже помогают

Одним из аргументов Смайдор назвала помощь, которую бы женщины в вегетативном состоянии смогли оказать бездетным парам. Владислав Корсак напомнил, что сегодня существует масса более гуманных медицинских методов для решения проблем с зачатием и вынашиванием ребенка. Прорывом в репродуктивной медицине он счел пересадку матки.

«Технически все что угодно можно сделать. Сегодня пересадка матки — это вариант, который существует, и уже дети родились. Во многих странах идет работа. В Швеции колоссальные достижения в этом вопросе. Конечно, пока число таких пациенток исчисляется десятками», — рассказал профессор.

РИА «Новости»

Он подчеркнул, что медицинские манипуляции, предложенные Смайдор, неприемлемы в России.

«И с моральной точки зрения, и с точки зрения законодательства. Если человек жив, но какие-то органы не функционируют, это не значит, что с ним можно обходиться как с животным», — резюмировал Корсак.

Незаконная идея

Кроме морального аспекта, необходимо также учитывать и юридические тонкости. Медицинский юрист Иван Печерей пояснил «360», что идея Смайдор об использовании женщин с умершим мозгом как суррогатных матерей незаконна.

«На мой взгляд, нарушения прав человека действительно имеются, так как женщина не давала какого-либо согласия при своей сознательной жизни выступать в качестве суррогатной матери. И в данном случае использовать ее тело нельзя ни с юридической точки зрения, ни с моральной. Такое предложение иначе как бредовым назвать не могу», — отметил Печерей.

Юрист обратил внимание, что родственники женщин, находящихся в вегетативном состоянии, также не обладают правом соглашаться на подобное.