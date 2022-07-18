Россияне стали реже обращаться в Росздравнадзор по поводу отсутствия лекарств в аптеках. За три месяца жалобы сократились в четыре раза, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Речь идет не только об обращениях по поводу отсутствия лекарств в аптеках, но и по фактам завышения цен на те или иные препараты. В апреле 2022 года поступило 555 таких обращений, а в июне — 136. В ведомстве подчеркнули, что это говорит о стабилизации на фармацевтическом рынке России.

Ранее в Росздравнадзоре говорили, что срок поставки лекарств в РФ из других стран сократился до пяти-семи дней — почти в два раза.

В Московской области за первые пять месяцев текущего года увеличилось производство лекарств и материалов, нужных для медицины. Рост составил 27,8% по сравнению с прошлым годом. Связано это с работой компаний в пандемию — пришлось перейти на усиленный режим работы, а также с высоким уровнем инвестиций в Подмосковье.