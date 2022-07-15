Производство лекарств выросло в Подмосковье в 2022 году

В Московской области за первые пять месяцев текущего года производство лекарств и материалов, которые нужны для медицинских целей, выросло сразу на 27,8% в сравнении с прошлым годом. С таким сообщением выступила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«По итогам прошлого года производство лекарственных средств и медицинских материалов в Подмосковье увеличилось на 15,2%. В этом году фармпредприятия региона сохраняют высокие темпы роста — за пять месяцев производство в этой сфере выросло 27,8% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года. Объем отгруженных товаров подмосковными фармпредприятиями в январе–мае 2022 года составил 94,3 миллиарда рублей», — сообщила Екатерина Зиновьева.

К таким показателям привели несколько факторов. Во-первых, во время пандемии многим компаниями пришлось перейти на усиленный режим работы. Во-вторых, в производство лекарств в Подмосковье сохраняются достаточно высокие инвестиции. По словам зампреда, в Московской области еще целый ряд инвестиционных проектов в сфере производства лекарственных средств и материалов находится в стадии реализации, что обеспечивает основу для дальнейшего увеличения объемов производства в этой сфере.