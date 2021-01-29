Зеленые овощи и жирные сыры посоветовали есть для профилактики COVID-осложнений

Осложнения при СОVID-19 вызывает дефицит витамина K в организме. Из-за его нехватки в итоге могут возникать тромбы. Бороться с этим помогут зеленые овощи, жирные сыры, молоко и сливочное масло.

Ученые из Нидерландов и Бельгии пришли к выводу, что тяжелые последствия коронавируса возникают в том числе из-за снижения эластичности сосудов. На стенках кровеносных сосудов появляются сгустки крови — так организм залечивает повреждения. Это чревато нарушением кровообращения или внезапной смертью.

Витамины К делятся на две группы, имеющие структурные и функциональные различия. Если К1 отвечает в основном за свертываемость крови, то К2 — за отложения фосфатов кальция в мягких тканях, в том числе и на сосудистых стенках. Достаточное количество этих витаминов является профилактикой тромбозов.

Ученые предположили, что сочетание нескольких причин нехватки витамина К приводит к осложнениям при COVID-19.

Российские специалисты согласились с предложенной коллегами теорией, сообщила газета «Известия». Чтобы восполнить запасы витамина, они посоветовали есть зеленые овощи — в них содержится К1. Чтобы он лучше усваивался, в блюда стоит добавлять растительное масло.

В продуктах животного происхождения много К2 — в жирных сырах, молоке, сливочном масле и других.

Людям из групп риска нужно обращать особое внимание на богатые витамином К продукты или принимать его дополнительно. С возрастом, подчеркнули эксперты, витамин усваивается хуже. Влияют на это заболевания печени, кишечника и прием антибиотиков.