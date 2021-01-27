Враг сердца и сосудов. Как организм намекает на высокий уровень холестерина

Холестерин заметно повышает риск сердечных заболеваний, поэтому жизненно важно уменьшить его количество в крови. Его избыток редко проявляется симптомами, но существуют видимые признаки, на которые следует обратить внимание.

Чаще всего накопление холестерина вызвано употреблением жирной пищи, недостаточными физическими упражнениями, избыточным весом, курением и употреблением алкоголя. Предупреждающим признаком очень высокого уровня его содержания в крови являются ксантелазмы, желтые бляшки, появляющиеся на веках, шее, плечах и подмышках.

Об этом изданию Еxpress сообщили эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании. Они подчеркнули, что речь идет о так называемом «плохом» холестерине. За исключением анализов, о его присутствии говорит появление некоторых симптомов.

Чтобы снизить количество холестерина в крови, врачи могут предложить пациенту изменить образ жизни и сесть на диету.

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По данным благотворительной организации Heart UK по борьбе с холестерином, полны питательных веществ и полезны для сердца овощи, бобовые (такие как горох, фасоль и чечевица), фрукты, орехи, семена и цельнозерновые продукты.

«Ешьте различные полезные источники белка, такие как горох, фасоль, чечевица, рыбу, орехи, курицу и нежирное красное мясо», — посоветовали в благотворительной организация.

Многие из этих компонентов можно найти в средиземноморской диете с высоким содержанием овощей, фруктов, бобовых, орехов, бобов, злаков, зерна, рыбы и ненасыщенных жиров, таких, как оливковое масло.

Насыщенные жиры напротив вызывают увеличение холестерина в крови. Как объяснили изданию в Британском фонде сердца (BHF), опасны обработанное мясо, такое как колбасы, ветчина и гамбургеры. Скрытый риск для здоровья представляют твердые сыры, включая чеддер, цельное молоко и сливки.

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«Используйте полуобезжиренное, однопроцентное или обезжиренное молоко, а не цельное или сгущенное молоко», — предложили в фонде.

Кроме того, старайтесь выполнять не менее 150 минут (2,5 часа) физических упражнений в неделю.

Специалисты сообщили, что высокое давление могут понижать четыре напитка — томатный и свекольный соки, каркаде и чайный гриб.