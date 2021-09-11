Здоровый образ жизни связали с болезнью Паркинсона

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии, Имперского колледжа Лондона и Университета Кампаньи Луиджи Ванвителли в Италии пришли к выводу, что привычка к здоровому образу жизни, в частности, отказ от курения, вдвое увеличивает риск появления болезни Паркинсона.

Это расстройство нервной системы, при котором клетки постепенно повреждаются в той части мозга, которая помогает контролировать и координировать движения тела. Почему это происходит — до сих пор неизвестно. Исследование, посвященное поиску потенциальных причин заболевания, привело к неожиданному открытию. Результаты работы были опубликованы в журнале The Lancet.

Исследователи изучили характер курения среди нынешних, бывших, а также пассивных курильщиков. Выяснилось, что курение большего количества сигарет или более продолжительное время вредной привычки связано со снижением риска развития болезни Паркинсона. Эта же картина наблюдалась среди пассивных курильщиков.

Ученые предупредили коллег, что вместо того, чтобы побуждать людей курить, следует провести дальнейшие исследования. Нужно выяснить, какой компонент табака дает такой эффект.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Оксана Драпкина сообщила, что кофе снижает риск некоторых видов рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона.