Врач рассказал, полезно ли пить кофе с молоком

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Оксана Драпкина рассказала, можно ли употреблять кофе с молоком. Об этом написал сайт kp.ru.

«У чая и кофе есть еще одна общая особенность — в большом количестве эти напитки могут затруднять усвоение кальция костной системой. В группе риска женщины в период менопаузы, во время беременности и в других случаях, когда обмен кальция в организме по каким-то причинам нарушен, а риск развития остеопороза увеличен», — сообщила специалист.

Она добавила, что негативное влияние на костную систему оказывает именно частое употребление кофе без молока. Таковым врач считает до трех-четырех чашек в день. Чтобы восполнить недостаток кальция в организме, достаточно добавить в кофе немного молока.

Также эксперт отметила, что кофе снижает риск некоторых видов рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона, сахарного диабета II типа, инфаркта миокарда, желчекаменной болезни. Однако перед сном и в больших количествах этот напиток лучше не употреблять.