Названа самая полезная для здоровья рыба

Россияне склонны употреблять в пищу ту рыбу, которая им более привычна. У людей, выросших около пресноводных водоемов или рек, предпочтения остаются на всю жизнь, но диетологи считают самой полезной именно морскую рыбу.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Он пояснил, что вся рыба содержит много белка. Но особенно большое количество жира характерно для рыбы, живущей в северных холодных морях. В нем содержится большое количество непредельных кислот.

«Так называемая Омега-3. Непредельные кислоты, во-первых, незаменимы, без них организму тяжело сохранять физиологический тонус. Во-вторых, эти кислоты являются своеобразным очистителем организма, поскольку связывают все вредные радикалы. Северная рыба — это треска, минтай, пикша, камбала, селедка», — рассказал Фомин. Он напомнил, что эта рыба промышляется в достаточном количестве и на российском рынке есть в избытке.

При этом эксперт признал, что люди с детства употреблявшие рыбу из внутренних водоемов, вроде карпа или сазана, вряд ли смогут ее заменить.

«Любая рыба полезная, главное следить, чтобы она была выловлена в экологически чистых районах, подальше от крупных городов, в чистых озерах и реках», — сказал Фомин.

По его данным, пресноводную рыбу чаще всего покупают в ростовской и Астраханской областях. Морскую — в Мурманске, Владивостоке и Хабаровске. В Центральной России продается и тот и другой вид. Но 90% покупок приходится на морские виды и только десятая часть на пресноводные.

Роскачество проверило филе трески, которое продается в российских магазинах. Выяснилось, что производители перестали подменять ее более дешевой рыбой, но начали нарушать правила маркировки и уменьшать вес по сравнению с указанной на упаковке массой.