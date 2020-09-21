Роскачество рассказало, какие производители трески обманывают покупателей

Роскачество еще раз проверило филе трески, которое можно увидеть на прилавках магазинов. Выяснилось, что производители не заменяют товар на более дешевую рыбу. Однако правила маркировки некоторые из них нарушают.

Дело в том, что во время исследований 2016 и 2017 годов продукт часто подменивали на более дешевые пикшу, минтай. Сейчас же специалисты Роскачества убедились, что производители продают именно треску. Об этом сказано на сайте организации.

Однако у двух компаний — Polar и «Бухта изобилия» — продукты весили меньше заявленной массы. В прошлом году такое нарушение нашли у «ВкусВилла», в этот раз оно не повторилось.

Всего в тестировании на безопасность и качество участвовали 28 образцов. Их оценивали по 27 параметрам. В рыбе торговых марок «Дары моря», «Каждый день», Artfish «Океан вкуса» и «Царица морей» нашли превышение общего микробного числа (ОМЧ).

Эксперты отметили, что это не обязательно проблема производителя. Даже про полной стерильности такой эффект может вызвать неправильное транспортировка или хранение. Эти товары признали потенциально небезопасными. О нарушениях оповестили контрольные органы.

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