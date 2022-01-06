Завод в Кировской области начал производить вакцину «КовиВак»

Завод биофармацевтической компании «Нанолек» начал производить вакцину от коронавирусной инфекции «КовиВак», которую разработал Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. Об этом сообщил Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Производственная мощность завода позволяет выпускать около 10 миллионов доз вакцины в год. Отмечается, что вариант «КовиВак» был зарегистрирован в феврале 2021 года, спрос на него превышал предложение.

«Препарат сделан по проверенной классической технологии. Сотрудничество с фармкомпанией позволит нарастить производство вакцины в соответствии с потребностями», — заявил гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Изначально «КовиВак» выпускался лишь в производственном подразделении Центра имени Чумакова, достаточных мощностей для изготовления в промышленных масштабах в научном центре не было.

Ранее сообщалось, что в центре надеются в течение полугода получить во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) регистрацию препарата.