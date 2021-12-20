Центр Чумакова проведет клинические исследования трехкратного введения «КовиВака»

Центр имени Чумакова заявил, что подал документы на проведение клинических исследований для трехкратного введения вакцины «КовиВак». Разработчик отметил, что в центре надеются в течение полугода получить во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) регистрацию препарата.

«Это абсолютно разумное и вынужденное решение. Таким путем пошли и наши коллеги на Западе с известными вакцинами. Собственно, и мы так дорабатываем вопрос конкретный. Институт Чумакова подал документы на клинику на три инъекции. Это, безусловно, разумный подход и, собственно, единственно возможный на сегодняшний день», — сказал директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

В этом году произведено порядка шести миллионов доз вакцины «КовиВак», в следующем году будет порядка 20-25 миллионов доз, уточнил глава Центра имени Чумакова. Он уточнил, что 10 миллионов доз произведут на площадке в Кирове.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице возбуждено около 80 уголовных дел по факту использования фейковых QR-кодов и сертификатов о вакцинации.