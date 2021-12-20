Центр Чумакова проведет клинические исследования трехкратного введения «КовиВака»
Центр Чумакова подал документы на клинические исследования для трехкратного введения вакцины «КовиВак»
Центр имени Чумакова заявил, что подал документы на проведение клинических исследований для трехкратного введения вакцины «КовиВак». Разработчик отметил, что в центре надеются в течение полугода получить во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) регистрацию препарата.
«Это абсолютно разумное и вынужденное решение. Таким путем пошли и наши коллеги на Западе с известными вакцинами. Собственно, и мы так дорабатываем вопрос конкретный. Институт Чумакова подал документы на клинику на три инъекции. Это, безусловно, разумный подход и, собственно, единственно возможный на сегодняшний день», — сказал директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).
В этом году произведено порядка шести миллионов доз вакцины «КовиВак», в следующем году будет порядка 20-25 миллионов доз, уточнил глава Центра имени Чумакова. Он уточнил, что 10 миллионов доз произведут на площадке в Кирове.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице возбуждено около 80 уголовных дел по факту использования фейковых QR-кодов и сертификатов о вакцинации.