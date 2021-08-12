Антисептики назвали самой надежной защитой от COVID

Применяющиеся для обработки поверхностей в общественных местах антисептики (санитайзеры) и дезинфектанты на 100% защищают от коронавируса. Они убивают не только ковид, но и все подобные вирусы.

Об этом URA.RU рассказал санитарный врач, врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин. Он пояснил, что обработка рук мылом смывает инфекцию. Оно работает по другому принципу.

«Вирусы остаются на частичках жира рук, задача мыла эти частички смыть, а санитайзер направлен именно на то, чтобы уничтожить вирусы. Хорошая практика применяется в пищевых производствах — помыли руки с мылом, дальше обработали спиртовым санитайзером, то есть, руки и чистые, и все бактерии убили», — резюмировал Дубинин.

Эксперты обнаружили в составе американских и китайских антисептиков повышенное содержание опасного вещества бензол. Он может провоцировать развитие онкологических заболеваний.