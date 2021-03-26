Вызывающее рак вещество обнаружили в американских санитайзерах

Специалисты изучили состав более 168 антисептиков разных производителей и обнаружили вещество, вызывающее рак, в американских и китайских продуктах, сообщил Bloomberg.

Речь идет о бензоле. По информации ВОЗ, он может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Уточняется, что бензол содержался в 17% проверенных санитайзеров. В 8% бутылок концентрация опасного компонента составляла две части на миллион. Такой показатель превышает норму, написал сайт ToDay News Ufa.

Самое высокое содержание бензола обнаружили в антисептиках 16 брендов. Большая их часть них была произведена в США и КНР.