Профессор рассказал, как полностью защититься от ковида

Для полной защиты от коронавируса необходимо сделать инъекцию вакцины и использовать назальный препарат. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Как пояснил профеесор, при использовании назальной вакцины в большом количестве вырабатываются иммуноглобулины А, но после укола такого не происходит.

«Иммуноглобулины А защищают слизистую оболочку, поэтому вирус не может проникнуть в организм. А внутри после вакцинации у нас больше всего образуется иммуноглобулинов G (антитела). И если вы введете обе вакцины, то получите много иммуноглобулинов A и G», — сообщил Альтштейн Ura.ru.

При этом он подчеркнул, что пока нет решения о проведении двойной вакцинации от коронавируса. По словам главного профилактолога УрФО Сергея Токарева, человек может перестать быть носителем инфекции, если вакцинируется по такой схеме.

«Предполагается, что в таком случае защита должна получаться максимальной. <…> Больше вероятности, что в итоге человек не будет носителем и меньше будет подвержен инфицированию вирусом», — сказал он.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что назальную вакцину можно сочетать со «Спутником Лайт». Одновременное использование этих препаратов не несет никакого вреда для организма.