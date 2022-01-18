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    18 января 2022, 11:41

    Заразившийся «омикроном» врач назвал его отличительные симптомы

    Врач-реаниматолог Чуйко рассказал, что симптомы «омикрона» отличаются от других штаммов

    Екатерина Боснак

    Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал, что переболел COVID-19, вызванным штаммом коронавируса «омикрон». По его словам, новый тип вируса провоцирует совсем другое течение заболевания и другие его симптомы, нежели прошлые штаммы.

    Заразившийся «омикроном» врач назвал его отличительные симптомы

    «Прежде всего новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее, как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе», — пост с таким текстом врач выложил на своей странице в Facebook.

    Чуйко перечислил, что именно изменилось: уменьшился инкубационный период, пациенты стали меньше кашлять. Вместо этого удар приходится на нос больных, а еще у них может измениться голос. Температура также менее характерна именно для этого штамма — иногда повышение может длиться меньше чем сутки.

    Врач посоветовал при ощущении этих симптомов не паниковать, но брать больничный, чтобы не распространять инфекцию.

    Штамм коронавируса «омикрон» впервые обнаружили в ЮАР в ноябре 2021 года. Он содержит множество мутаций и, предположительно, развился в организме человека с изначально ослабленным иммунитетом.