Заразившийся «омикроном» врач назвал его отличительные симптомы

Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал, что переболел COVID-19, вызванным штаммом коронавируса «омикрон». По его словам, новый тип вируса провоцирует совсем другое течение заболевания и другие его симптомы, нежели прошлые штаммы.

«Прежде всего новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее, как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе», — пост с таким текстом врач выложил на своей странице в Facebook.

Чуйко перечислил, что именно изменилось: уменьшился инкубационный период, пациенты стали меньше кашлять. Вместо этого удар приходится на нос больных, а еще у них может измениться голос. Температура также менее характерна именно для этого штамма — иногда повышение может длиться меньше чем сутки.

Врач посоветовал при ощущении этих симптомов не паниковать, но брать больничный, чтобы не распространять инфекцию.

Штамм коронавируса «омикрон» впервые обнаружили в ЮАР в ноябре 2021 года. Он содержит множество мутаций и, предположительно, развился в организме человека с изначально ослабленным иммунитетом.