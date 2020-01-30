Роспотребнадзор и Минздрав готовят россиян к возможной встрече с коронавирусом. В стране скупают медицинские маски и изучают список эффективных лекарств. Немного неясно только, как именно происходит заражение. В беседе с «360» фармацевты высказали разные точки зрения.

Бывший руководитель аптечной сети и коммерческий директор предприятия «Дальхимфарм» Ирина Булыгина заметила, что коронавирус от человека к человеку передается при тактильном контакте, то есть через прикосновение.

«Капли слюны содержат вирусы и патогены. Поэтому и рекомендуют носить одноразовые перчатки и марлевые повязки на рот и нос», — заметила фармацевт.

Шумиху вокруг нового коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, она сравнила с истерией. От гриппа, заключила Булыгина, умирает гораздо больше людей.

Врач-инфекционист Юлия Читайкина не согласилась с мнением коллеги. По ее словам, контактно-бытовым путем вирус обычно не передается.

«Это воздушно-капельный, воздушно-пылевой путь — при непосредственном контакте с человеком, при чихании, разговоре и кашле», — пояснила она.

Читайкина добавила, что при том же рукопожатии заразиться сложно. Контакт должен быть по слизистым: зараженный человек прикрыл ладонью рот, испачкался в слюне, пожал руку другому, а тот сразу же потащил пальцы в рот.

В Китае жертвами коронавируса стали уже 170 человек, число зараженных выросло до 7,7 тысячи. Чтобы не дать вирусу проникнуть на территорию РФ, российские власти закрыли границу на Дальнем Востоке.