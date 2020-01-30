Россия закрыла границу на Дальнем Востоке

Новый коронавирус не пустят в Россию. Для этого власти страны решили закрыть государственную границу на Дальнем Востоке. Визы гражданам Китая пока выдавать перестали.

Распоряжение об этом подписал 30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова привел ТАСС.

«Мы <…> проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством», — пояснил глава Кабмина.

По информации МИД РФ, с 30 января граждане КНР не смогут получить электронную визу для въезда в Россию. Их оформление временно приостановлено.

Минздрав уже перечислил лекарства, которыми рекомендуется лечить коронавирус. В список препаратов попали средства, которые назначают при ВИЧ и рассеянном склерозе. В московских аптеках возрос спрос на медицинские маски.

Вспышку нового коронавируса в Китае зафиксировали в конце декабря 2019 года. Выяснилось, что он вызывает пневмонию. Погибли, по последним данным, 170 человек. Зараженными признали свыше 7,7 тысячи китайцев. Инфекция не только распространилась по всей стране, но и покинула ее пределы. Случаи заражения зафиксировали в США, Канаде, Австралии, Таиланде и других странах.