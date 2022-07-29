Запрету на вейпы нашли альтернативу

Эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян предложила ввести запрет на свободную продажу электронных сигарет — вейпов. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в интервью «360» назвал эту меру не совсем верной.

Многие врачи до сих пор спорят о наибольшем источнике вреда для здоровья от курения. Часть из них утверждает, что это обычные сигареты из листьев табака. Другие говорят о большем вреде электронных систем курения. Овечкин отметил, что продажу вейпов не нужно запрещать полностью, однако стоит доработать законодательство в этой сфере.

«Я считаю, что эта область недостаточно урегулирована. В ней нет технических регламентов, нет ограничения на вредные для здоровья компоненты. Никто не контролирует процесс производства», — отметил он.

Что вреднее

Традиционные сигареты, по мнению Овечкина, зачастую вреднее. Не исключено, что после ввода запрета на вейпы люди могут вернуться к употреблению привычного табака или перейти на черный рынок. То есть в область, где риск нарваться на некачественный товар в разы выше. Все это ведет к большему вреду для здоровья.

В системах нагревания табака снижается процент продуктов горения, которые попадают в организм. Использование вейпов, заметил врач, и вовсе исключает содержание никотина. Однако электронные сигареты он назвал неоднозначным на данный момент товаром.

Сейчас мы еще не можем ничего сказать о долгосрочном вреде для здоровья от вейпов Вячеслав Овечкин врач-пульмонолог.

«Они не так давно на рынке. Однако уже сейчас видно, что, по сравнению с обычными сигаретами, у электронных наименьшие последствия от курения. Меньше болезней легких, рака», — сказал Овечкин.

Вред вейпов, по большей части, зависит от компонентов. Также пульмонолог отметил необходимость регламентирования добавок в жидкости для электронных сигарет.

Почему вейпы под угрозой запрета

Овечкин предположил, что текущие инициативы Минздрава и депутатов, связанные с запретом вейпов, напрямую коррелируют с закулисным лоббированием денежных интересов. В России только 10% официально завезенной продукции для электронного курения.

Как я понимаю, они хотят предотвратить продажу нелегально доставленных в страну товаров, и вывести эту сферу на „белый рынок“ Вячеслав Овечкин.

Овечкин допустил, что таким образом власти смогут пополнить бюджет налогами с продаж.