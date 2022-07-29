Эксперт Минздрава предложила запретить свободную продажу вейпов

Вейпы и электронные сигареты не должны быть в свободной продаже, без введения запрета на них невозможно снизить потребление табака и никотиносодержащей продукции. Такое мнение высказала РИА «Новости» эксперт Минздрава России Маринэ Гамбарян.

«Нет никаких оснований и аргументов, почему вейпы и электронные сигареты, продукты нагревания табака, должны быть разрешены в свободной продаже», — отметила собеседница.

Подобные заменители сигарет не помогают бросить курить. Напротив, они провоцируют возникновение респираторных заболеваний. Содержащийся в жидкости для курения никотин имеет синтетическое происхождение. Ранее почти 40% россиян признались, что едят фастфуд.