Запись на вакцинацию от коронавируса открыли на госуслугах

Россияне могут записаться на прививку от коронавируса через специальную форму на сайте госуслуг. Об этом на совещании правительства заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что услугу запустили еще 18 января. Но все это время она действовала в тестовом режиме. Все это время регионы отлаживали взаимодействие с местными системами здравоохранения с госуслугами.

«Для удобства пользователей на главной странице есть баннер, по которому можно сразу перейти в нужный раздел. Форма данных пользователя заполнена автоматически, поэтому практически ничего не надо вводить. Человеку остается только выбрать подходящее время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру» — привела цитату Чернышенко пресс-служба правительства.

Вице-премьер отметил, что если пациент не может выбрать подходящее ему время, то он оставляет заявку в листе ожидания. Как только появляется свободное время, если кто-то не смог прийти или отказался, то ему приходит сообщение о появившемся «окошке».

В этом же разделе госуслуг граждане могут оставлять свои обращения. К примеру, если не получилось записаться на вакцинацию, или не хватило препарата. Все сообщения внимательно принимаются к рассмотрению, а недостатки устраняются.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с 18 января по поручению президента Владимира Путина. Пока гражданам доступны два препарата: «Спутник V», производства Центра имени Гамалеи, и «Гамма Ковид Вак» — из центра «Вектор». Оба препарата успешно прошли клинические испытания.

В Московской области записаться на прививку от коронавируса можно через сайт госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по телефону горячей линии 122. Всего в Подмосковье вакцинацию прошли более 87 тысяч человек.