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    01 февраля 2021, 13:16

    Более 87 тысяч жителей Подмосковья привились от коронавируса

    Анастасия Аброськина

    Масштабная вакцинация от коронавируса продолжается в Московской области. Всего в регионе прививки получили 87 226 человек. Об этом на совещании правительства заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
    Более 87 тысяч жителей Подмосковья привились от коронавируса

    Она отметила, что из общего количества прошедших вакцинацию жителей 39% старше 60 лет.

    «В рамках выездов на предприятия за неделю вакцинированы 2850 человек, в стационарных учреждениях социальной сферы — 522, в торговых центрах — 4800», — перечислила Светлана Стригункова.

    На минувшей неделе медицинские специалисты выезжали на 63 предприятия для проведения вакцинации сотрудников. Всего прививки получили почти три тысячи человек. Самое большое количество привитых сотрудников оказалось в аэропорту Домодедово, на Химическом заводе и машиностроительном производственном предприятии в городском округе Ступино.

    Министр отметила, что в среднем за сутки прививки получили 6360 жителей Подмосковья. При этом самыми популярными днями для прохождения вакцинации стали четверг и пятница. Количество желающих пройти процедуру в эти дни увеличивалось до 7,5 тысячи.

    Всего в Московскую область поступило 171 230 доз вакцины от коронавируса, из которых более 37 тысяч прибыло в минувшее воскресенье.

    «В листе ожидания у нас 42 тысячи человек. С 1 февраля мы откроем запись через кол-центр, как и на портале госуслуг, без прикрепления к поликлинике. То есть можно будет по телефону записаться в любой пункт вакцинации по желанию», — рассказала министр.

    Светлана Стригункова отметила, что пока самым популярным способом записи на прививку остается личный визит в поликлинику. Таким способом пользуются 69% жителей Подмосковья. 23% записываются через сайт госуслуг, а 8% сообщают о своем желании пройти вакцинацию при звонке в кол-центры.

    После первой прививки вторую инъекцию пациент получает через три недели. В качестве напоминания ему приходит SMS-сообщение на телефон. Уведомления о второй инъекции в Подмосковье получили уже более двух тысяч жителей.

    Привиться от коронавируса жители Московской области могут в больницах или стационарных пунктах вакцинации, количество которых за минувшую неделю выросло до 148.

    Для того чтобы попасть на вакцинацию, жителям Подмосковья достаточно зайти на сайт госуслуг и в специальном разделе ввести номер полиса ОМС и дату рождения. Там можно выбрать удобные дату и время и оставить адрес электронной почты, чтобы подтвердить прием. Также записаться на прививку можно в МФЦ или по телефону горячей линии 122.