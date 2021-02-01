Более 87 тысяч жителей Подмосковья привились от коронавируса

Масштабная вакцинация от коронавируса продолжается в Московской области. Всего в регионе прививки получили 87 226 человек. Об этом на совещании правительства заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что из общего количества прошедших вакцинацию жителей 39% старше 60 лет.

«В рамках выездов на предприятия за неделю вакцинированы 2850 человек, в стационарных учреждениях социальной сферы — 522, в торговых центрах — 4800», — перечислила Светлана Стригункова.

На минувшей неделе медицинские специалисты выезжали на 63 предприятия для проведения вакцинации сотрудников. Всего прививки получили почти три тысячи человек. Самое большое количество привитых сотрудников оказалось в аэропорту Домодедово, на Химическом заводе и машиностроительном производственном предприятии в городском округе Ступино.

Министр отметила, что в среднем за сутки прививки получили 6360 жителей Подмосковья. При этом самыми популярными днями для прохождения вакцинации стали четверг и пятница. Количество желающих пройти процедуру в эти дни увеличивалось до 7,5 тысячи.

Всего в Московскую область поступило 171 230 доз вакцины от коронавируса, из которых более 37 тысяч прибыло в минувшее воскресенье.

«В листе ожидания у нас 42 тысячи человек. С 1 февраля мы откроем запись через кол-центр, как и на портале госуслуг, без прикрепления к поликлинике. То есть можно будет по телефону записаться в любой пункт вакцинации по желанию», — рассказала министр.

Светлана Стригункова отметила, что пока самым популярным способом записи на прививку остается личный визит в поликлинику. Таким способом пользуются 69% жителей Подмосковья. 23% записываются через сайт госуслуг, а 8% сообщают о своем желании пройти вакцинацию при звонке в кол-центры.

После первой прививки вторую инъекцию пациент получает через три недели. В качестве напоминания ему приходит SMS-сообщение на телефон. Уведомления о второй инъекции в Подмосковье получили уже более двух тысяч жителей.

Привиться от коронавируса жители Московской области могут в больницах или стационарных пунктах вакцинации, количество которых за минувшую неделю выросло до 148.

Для того чтобы попасть на вакцинацию, жителям Подмосковья достаточно зайти на сайт госуслуг и в специальном разделе ввести номер полиса ОМС и дату рождения. Там можно выбрать удобные дату и время и оставить адрес электронной почты, чтобы подтвердить прием. Также записаться на прививку можно в МФЦ или по телефону горячей линии 122.