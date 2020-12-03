Запись на вакцинацию от коронавируса откроют в Москве с 4 декабря. Не для всех

С 5 декабря в Москве начнут массово вакцинировать жителей от коронавируса. Первыми прививку получат врачи, учителя и социальные работники.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале массовой вакцинации столичных жителей. Записаться на процедуру можно с 4 декабря, а прививочные пункты начнут работать с 5 декабря. Прививку от СOVID-19 в Москве будут делать препаратом «Спутник V».

Первыми записаться на вакцинацию могут врачи, учителя и социальные работники. Затем прививку начнут делать всем желающим от 18 до 60 лет, без хронических заболеваний. Беременным и кормящим вакцинация запрещена.

«В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять», — сообщил Собянин.

В Москве вакцинацию от COVID-19 могут пройти жители, у которых есть прикрепление к столичной поликлинике. Процедура займет час: 10 минут на осмотр врача, 15 минут на подготовку вакцины и 30 минут на наблюдения после укола.

Тестирование вакцины «Спутник V» показало, что после ее введения человек может почувствовать жар, озноб, слабость или тошноту. Список симптомов указан в памятке с рекомендациями, которые выдадут вакцинированным.

Первые дозы вакцины уже поступили в Подмосковье. Сначала также будут прививать врачей.