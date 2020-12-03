Россиянам перечислили возможные симптомы после вакцинации от COVID-19

После введения вакцины «Спутник V» примерно у каждого десятого пациента проявляются определенные симптомы. Человек может почувствовать жар, озноб, слабость или тошноту.

Вероятные симптомы указаны в памятке с рекомендациями, сообщило РИА «Новости». Ее выдают вакцинируемым в Москве.

Кроме перечисленных симптомов, 1,5% пациентов могут столкнуться с заложенностью носа или першением в горле.

В большинстве случаев, указано в методичке, организм хорошо переносит прививку. При возникшем недомогании зря волноваться не стоит — это один из показателей формирования иммунитета. К тому же, реакция на препарат индивидуальна.

Если человек чувствует слабость, недомогание, жалуется на усталость и тошноту, то ему стоит отдохнуть и избегать сильных физических нагрузок.

Ломота в теле и мышцах, озноб, жар, головная боль и повышение температуры выше 37 градусов вероятна у 5,7% пациентов. Если она выше 38 градусов, то медики советуют принять жаропонижающее и обезболивающее.

«Если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача», — указано в рекомендациях.

На месте введения вакцины у 4,7% привитых могут возникнуть боль, зуд, отек и покраснение. Обычно лечение при этом не требуется, но для уменьшения отека в методичке советуют принять антигистаминные препараты.

Тем, у кого заложило нос, появился насморк или першит в горле, нужно полоскать горло, больше пить и пользоваться назальными спреями. Менее 1% пациентов могут столкнуться с учащением пульса и повышением давления.

Москвичам, которых привили вакциной «Спутник V», кроме памятки, выдают сертификат о выполненной иммунизации.