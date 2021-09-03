Замминистра Фисенко рассказал о побочках после ревакцинации от коронавируса

Возможные побочные эффекты после повторной вакцинации от коронавируса ничем не отличаются о тех, что бывают после первой прививки. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Абсолютно те же самые. Это достаточно хорошая переносимость препаратов. У нас онлайн создан и работает регистр, есть мобильное приложение, куда поступают данные о том, как пациенты переносят вакцину, какие наблюдаются у них нежелательные реакции, поэтому абсолютно тот же спектр, что и был при первоначальной вакцинации», — приводит РИА «Новости» слова замглавы ведомства.

Фисенко добавил, что все возможные побочки описаны в инструкции к каждой вакцине. Ранее заместитель руководителя Минздрава отметил, что отменять масочный режим пока не стоит, так как коронавирус продолжает циркулировать. По словам Фисенко, сейчас необходимо наращивать темп вакцинации, чтобы коллективный иммунитет сформировался как можно скорее.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки медики выявили 18 856 новых случаев COVID-19 в стране. За все время пандемии они зафиксировали 6 975 174 случая заражения SARS-CoV-2.