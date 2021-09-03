Число умерших от ковида жителей России превысило 185 тысяч

За сутки от последствий заражения коронавирусом в России умерли 799 человек. Всего с марта прошлого года ковид унес 185 611 жизней. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Со вчерашнего дня медики выявили 18 856 случаев COVID-19 в 85 регионах. За все время пандемии в стране зафиксировали 6 975 174 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели в течение 24 часов 18 690 человек, всего болезнь победили 6 236 738 жителей России. На первом месте среди регионов по числу ежесуточно выявляемых случаев ковида снова оказалась Москва с показателем 1633 заболевших. На втором месте — Санкт-Петербург (+1437), на третьем — Московская область (+681).

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в России в начале июня. После введения в регионах жестких ограничений и увеличения темпа масштабной вакцинации обстановка начала постепенно стабилизироваться к осени.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус полностью не исчезнет никогда, а вспышки заболеваемости будут происходить один-два раза в год. По его словам, ситуация с SARS-CoV-2 снова ухудшится через три-четыре недели, а зима будет в эпидемическом плане спокойной.