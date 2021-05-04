Россиян предупредили о смертельной опасности заложенности носа

Россиян предупредили, что заложенность носа может спровоцировать опасное заболевание. Если вовремя не начать лечение, то воспалительный процесс дойдет до мозга. Об этом рассказал врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов.

«Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может прорваться в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль. Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозги, и тогда надо спасать человека», — рассказал эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Он пояснил, что нос нужен для увлажнения и согревания вдыхаемого человеком воздуха, для этого в нем расположены пазухи. При заложенности пазухи не работают. Это значит, что внутри носа начался воспалительный процесс, который может привести к синуситу. Ульянов добавил, что головная боль — это состояние пазух носа, потому что они занимают почти половину головы.

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