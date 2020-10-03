Зал Чайковского оштрафуют за зрителей без масок и перчаток

«В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях», — сказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский, пишет РИА «Новости».

Ранее власти Москвы потребовали от руководителей компании с 5 октября отправить на удаленную работу 30% сотрудников. В противном случае им придется заплатить серьезный штраф. Для юридических лиц он составит до 300 тысяч рублей. При этом, если нарушение указа навредит здоровью людей или будет повторным, на должностных лиц наложат административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.