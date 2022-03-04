Названо количество жизненно важных лекарств, которые Россия закупала за границей

В России нет аналогов 186 рецептурных лекарственных препаратов, из которых 178 входят в список жизненно важных. Об этом «360» рассказала исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина.

Она подчеркнула, что это не очень большое количество лекарств. Подавляющее большинство препаратов Россия производит самостоятельно, но некоторые компоненты для них закупаются за валюту.

«У нас не производится 178 жизненно важных лекарств, но обещают, что наладят выпуск. У нас просто нет другого выхода», — подчеркнула Неволина.

Эксперт пояснила, что делать прогноз по ценам и возможному дефициту сейчас невозможно. Ситуация меняется постоянно в условиях нестабильного курса рубля.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Минпромторга Денис Мантуров отметили, что на данный момент в стране есть достаточный запас лекарств, в их числе входящие в список важнейших и жизненно необходимых.