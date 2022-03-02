Минздрав рассказал о запасах лекарств в России

В России есть достаточный запас лекарственных препаратов, в том числе и препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минздрава.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко и руководитель Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров ранее встретились с представителями фармакологического бизнеса.

«На встрече отметили, что на данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП: по словам участников, во многом этому поспособствовал „антикоронавирусный“ опыт фармацевтической отрасли», — сказано в заявлении российского Министерства здравоохранения.

В ходе встречи участники обсудили ситуацию в фарминдустрии, а также предполагаемые меры поддержки сферы в существующей ситуации.

Оптовики повысили закупочную стоимость лекарств в России. Цены выросли на 1,5–25% в зависимости от региона. Ценники могут увеличиться и в аптеках, предупредили россиян. При этом останется прежней стоимость жизненно необходимых лекарств, поскольку она фиксированная. К таким препаратам относятся 800 международных непатентованных наименований.