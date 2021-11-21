Заикание назвали одним из последствий коронавируса

Причиной заикания является логоневроз. Коронавирус может вызвать поражение зоны, отвечающей за речь и человек начнет запинаться в разговоре. Коронавирус способен поразить нервную ткань, отвечающую за речь.

Об этом URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

«Из-за того, что там может возникнуть воспаление, потому что он может непосредственно проникнуть в эту группу нервных клеток. Также он может вызвать тромбоз, ишемию и инфаркт этой группы нервных клеток», — объяснил врач.

Хорошев добавил, что ковид можно сравнить с рассеянным склерозом. Он напомнил, что это его еще называют обезьяной всех болезней, так как проявиться может почти любая неврологическая симптоматика. Похожим образом проявляет себя и коронавирус.

«Он может вызывать симптоматику в любом месте. Более того, он может вызывать воспаление, которое может возникнуть в любом органе. Самое страшное — может провоцировать массивное тромбообразование. Они могут забить любые участки сосудистого русла», — уточнил невролог.

Врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко призналась, что не встречала случаев заикания после ковида. Но вирусы могут влиять на здоровье совершенно разными способами. Возможны также неврологические осложнения, так и сосудистые проблемы или нарушения терморегуляции и сна.

Ранее врач-терапевт, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский предупреждал, что из-за ковида могут развиваться не свойственные молодым людям болезни. Речь идет о тромбозах вен и даже инфарктах.