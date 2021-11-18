Врач назвал опасные последствия коронавируса у молодых людей

Коронавирус может грозить серьезными последствиями не только пожилым, но и молодым людям. Об этом в разговоре с ИА Nation News рассказал врач-терапевт, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский.

Вирус может сильно подкосить здоровье, в результате чего могут развиться даже те, заболевания, которые обычно не свойственны молодым людям. В частности, это тромбоз вен, а иногда даже инфаркты.

«Такие серьезные заболевания встречаются не часто, но даже у молодых бывают варикозные болезни нижних конечностей. После коронавируса могут образовываться общие тромбозы из-за застоявшейся крови. Может развиваться аритмия, наблюдается целый ряд заболеваний, которые не свойственны молодым людям, и могут приводить к осложнениям», — сказал Серебрянский.

Он добавил, что защититься от вируса поможет вакцинация, но при этом все равно необходимо вести здоровый образ жизни, чтобы укреплять иммунитет.

«Иммунитет у всех разный, у кого-то он врожденный, у кого-то приобретенный. Для его укрепления должно присутствовать правильное питание, человек должен получать необходимое количество витаминов из еды. Нужно заниматься лечебной физкультурой, гулять на свежем воздухе и закаливать организм. Тогда у населения будет крепкий иммунитет, и вирусу будет труднее заразить людей», — заключил врач.