Названы сроки стабилизации заболеваемости ковидом

В случае соблюдения россиянами карантинных ограничений, примерно через две недели ситуация с заболеваемостью COVID-19 может выйти на стадию плато. Чем строже будет соблюдение нерабочих дней, тем эффективнее будут результаты.

Об этом газете «Известия» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его мнению, значимый эффект будет заметен уже через неделю.

«А еще через неделю мы выйдем на плато, после которого заболеваемость должна пойти вниз. Но так произойдет только в случае, если люди действительно будут соблюдать карантин. У нас доминирующее большинство будет соблюдать меры лишь частично», — уточнил Павел Волчков.

Его слова подтвердил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Первые плоды ограничений он ожидает через пять-десять дней. Это продолжительность инкубационного периода коронавируса.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что ковидом переболеет все население планеты и инфекция останется с человечеством навсегда. У нового поколения детей к нему разовьется более устойчивый иммунитет, и коронавирус станет сезонной инфекцией.