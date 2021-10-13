Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ковидом переболеют все люди, а сам коронавирус никуда не денется и останется навсегда. Доктор спрогнозировал появление новых волн заболевания, сообщило РИА «Новости».

Доктор Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус, захватив все страны и все население, в любом случае уже останется навсегда. Нужно будет следить за скоростью изменения вируса. По мнению врача, каждые полгода-год у людей будет снижаться иммунитет и они будут заражаться старым или новым штаммом коронавируса.

«Мы столкнулись с вами с второй волной коронавирусной инфекции, и сейчас у нас растянутая по времени третья волна. И большая часть населения, в том числе и детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса», — заявил Евгений Тимаков.

Инфекционист добавил, что для нового поколения детей коронавирус не будет представлять такой серьезной опасности. Из-за развивающегося иммунитета коронавирус будет восприниматься как сезонное явление. Евгений Тимаков отметил, что клетки организма имеют функцию памяти к вирусу, выстраивая защиту от него.

Ранее Евгений Тимаков спрогнозировал стабилизацию эпидемической ситуации в стране к середине декабря.