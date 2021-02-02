В России отметили тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19

В России отмечается устойчивая тенденция к снижению числа случаев COVID-19, эпидемическая ситуация начала стабилизироваться. Такого мнения придерживается заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Эпидемическая ситуация вошла в фазу стабилизации, отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости», — сказала Пшеничная в беседе с ТАСС.

Это связано с соблюдением противоэпидемических мер, отметила Пшеничная. Также свою роль сыграли набирающая обороты вакцинация и то, что часть россиян уже приобрела иммунитет естественным путем.

Однако, как отметила эксперт, небольшие подъемы заболеваемости COVID-19 возможны в конце зимы — начале весны. В это время, по ее словам, температура около нуля будет сочетаться с повышенной влажностью и слякотью.

С тех пор, как в мире начали вакцинацию от COVID-19, из разных стран стали поступать данные о побочных эффектах прививок. Кто-то обошелся жаром и ознобом, другим досталась красная сыпь, а третьим — паралич лица. Некоторые и вовсе заразились коронавирусом. «360» собрал все зафиксированные побочные эффекты от вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna, The AstraZeneca и «Спутник V».