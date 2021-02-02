Побочки западных вакцин пугающе разнообразны. У людей встречали паралич, аллергии и «ковидную руку»

С тех пор, как в мире начали вакцинацию от COVID-19, из разных стран стали поступать данные о побочных эффектах прививок. Кто-то обошелся жаром и ознобом, другим досталась красная сыпь, а третьим — паралич лица. Некоторые и вовсе заразились коронавирусом. «360» собрал все зафиксированные побочные эффекты от вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna, The AstraZeneca и «Спутник V».

Pfizer/BioNTech

Американская вакцина Pfizer/BioNTech собрала наибольшее число случаев с побочными эффектами.

В середине января американец Брент Грайнер опубликовал в Facebook видео, на котором его маму буквально трясет. Он заявил, что тремор — это сильная побочная неврологическая реакция после вакцинирования Pfizer. Многие обвинили мужчину во лжи, требовали доказательств о связи тремора с вакциной или называли ролик фейком.

Грайнер опубликовал пост с обновлением 31 января, в котором заявил, что припадки с тремором у его мамы до сих пор не прошли. Она не может водить машину из-за опасений, что припадок настигнет ее за рулем. Невролог сказал ей, что тремор вызван старой черепно-мозговой травмой правой лобной доли, но мать Грайнера заявляет, что у нее никогда не было травм головы или инсульта. Женщина до сих пор не знает, чем вызваны ее судороги после вакцинации.

А в Израиле у 13 человек произошел паралич лицевого нерва. При этом один из привитых рассказал, что почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту уже через несколько минут после приема препарата.

Не обошлось и без аллергических реакций. В Сингапуре зафиксировали четыре случая анафилаксии у людей, получивших первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech. По словам министра здравоохранения, у людей в возрасте от 20 до 30 лет появилась сыпь, одышка, отек губ, стеснение в горле и головокружение. Симптомы были своевременно обнаружены и вылечены, передает Channel News Asia.

В США стало плохо двум сотрудникам Региональной больницы Бартлетта в городе Джуно. У женщины сорока лет анафилактическая реакция началась уже через десять минут в виде одышки, сыпи и учащенного пульса. У другого медработника в ответ на вакцину отекли глаза, в горле начало першить и закружилась голова. Впрочем, эти последствия были не дольше одного дня.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний заявили 27 января, что до 18 января было зарегистрировано всего 50 случаев анафилаксии. Это означает, что показатель Pfizer/BioNTech составляет около 5 человек на миллион введенных доз.

Помимо этого побочной реакцией на Pfizer/BioNTech могут быть дискомфорт или боль в груди, затрудненное дыхание, повышение артериального давления, боль в конечностях, стеснение или отек горла.

Были также зафиксированы случаи, когда люди умирали уже после получения вакцины. В некоторых из них причиной было заражение коронавирусом. Например, в Испании жители дома престарелых в городе Лагартера получили инфекцию через шесть дней после первой дозы прививки. Тогда врача списали симптомы SARS-CoV-2 на побочный эффект от вакцины. Как пишет El Periodico, речь шла о 78 пенсионерах. Семеро из них скончались.

В Норвегии также скончались 23 человека из домов престарелых после получения прививки. Предполагается, что вакцина могла спровоцировать более серьезное течение уже имевшихся заболеваний. При этом всем погибшим было за 80 лет, а некоторым из них — более 90.

Во Флориде после вакцинации умерло 16 человек, все они были в возрастной категории от 56 до 94 лет. Из них 13 человек скончалось в течение двух дней после вакцинации.

Регулятор ЕС в области лекарственных средств 29 января заявил, что прививка Pfizer/BioNTech не связана с зарегистрированными случаями смерти после вакцинации. Об этом сообщила India Today.

Moderna

Американская вакцина Moderna таким внушительным списком побочек похвастаться не может. Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что в период с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года было зарегистрировано 108 аллергических реакций на 4 041 396 введенных доз вакцины. Из этих 108 человек только десять впали в анафилактический шок.

Как сообщает Deutsche Welle, у девяти из десяти пациентов развились аллергические реакции, включая рвоту, тошноту, одышку, отек языка и сыпь, в течение 13 минут после вакцинации. Ни одна из аллергических реакций не привела к смерти.

Известно также, что небольшое количество людей, получивших вакцину Moderna, испытали паралич лицевого нерва.

USA Today передает, еще о таком явлении как «ковидная рука». Красная зудящая и иногда болезненная на ощупь сыпь может возникнуть на руке, куда был произведен укол вакцины. Она распространяется примерно на 12-15 сантиметров в диаметре. Дермотологи связывают этот эффект с кожной гиперчувствительностью. Он является довольно безобидным и несет временный характер.

Ян Хейдон, получивший самую высокую дозу вакцины Moderna в ходе первого испытания на людях, испытал на себе побочные эффекты уже после второй инъекции. По сообщениям Science, он ощутил озноб, головную боль, боли в мышцах, усталость и тошноту. Его температура поднялась почти до 40 градусов. Хейдону пришлось вызвать неотложную помощь, после чего его вырвало и он потерял сознание. Впрочем, все эти неприятные симптомы исчезли уже через 24 часа после появления.

Большинство людей избегают серьезных побочных эффектов. Менее чем у 2% реципиентов вакцины Moderna развилась сильная температура от 39 ° C до 40 ° C. Усталость была у 9,7% участников, боль в мышцах — у 8,9%, боль в суставах — у 5,2% и головная боль — у 4,5%.

The AstraZeneca

Сравнительно недавно пущенная в использование, вакцина британо-шведской компании AstraZeneca пока не успела собрать много отзывов. Как пишет Deutsche Wellе, прививка вызвала ажиотаж в сентябре, поскольку во время клинических испытаний у одного человека после вакцинации возникло воспаление спинного мозга. Испытание было ненадолго приостановлено, пока независимая группа экспертов не определила, что воспаление, скорее всего, не было связано с вакцинацией.

В остальных случаях при вакцинации AstraZeneca возникали только классические реакции — боль в месте от укола, мышечная и головная боль, усталость.

«Спутник V»

По данным Минздрава России, на нашу отечественную вакцину «Спутник V» пока зарегистрированы только обычные реакции — головные боли и повышение температуры тела. В некоторых случаях люди испытывают также слабость и озноб.

В брошюрке, которую раздают при вакцинации «Спутником V», сказано, что у 5,7% пациентов может начаться ломота. А еще реже, менее чем в 1,5% случаев бывает насморк, першение в горле или учащение пульса.